Visite Cognac Michel Forgeron Segonzac, lundi 1 janvier 2024.

Venez partager un moment avec nous !

Découvrez la vigne, la vinification, la distillation et les chais de vieillissement ; des anecdotes historiques et économiques sur la région. Pour conclure, une dégustation de nos Cognacs et Pineau des Charentes.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 09:00:00

fin : 2024-12-31 19:00:00

11 route de Bouteville

Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine contact@cognacforgeron.com

L’événement Visite Cognac Michel Forgeron Segonzac a été mis à jour le 2024-03-29 par Destination Cognac