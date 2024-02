Visite Coeur de Ville de Sedan Office de Tourisme Sedan, jeudi 22 août 2024.

Visite Coeur de Ville de Sedan Office de Tourisme Sedan Ardennes

Bienvenue à Sedan, une ville dont chaque pierre raconte une histoire captivante, un récit tissé de passion, de résilience et de grandeur. Vous plongerez dans les méandres du temps pour découvrir les trésors cachés de cette cité emblématique des Ardennes françaises.Au cœur de Sedan, votre voyage commence devant sa forteresse médiévale. Érigée au XIIe siècle, cette imposante citadelle témoigne de la puissance et de la stratégie militaire qui ont façonné l’histoire de la région. Imprégnez-vous de l’atmosphère chargée d’histoire qui a eu lieu entre ses murs.Mais Sedan ne se résume pas seulement à son passé guerrier. En flânant dans ses ruelles pittoresques, vous découvrirez l’héritage culturel qui a fleuri au fil des siècles. Admirez les façades élégantes des maisons bourgeoises, témoins d’un âge d’or où la ville prospérait grâce à son art du drap et à ses brasseries !Découvrez comment cette ville des Ardennes est devenue un bastion de liberté religieuse au XVIe siècle, accueillant les persécutés et abritant une Académie prestigieuse, foyer de débats intellectuels.

5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-22

fin : 2024-08-22

Office de Tourisme 15, place d’Armes

Sedan 08200 Ardennes Grand Est contact@charleville-sedan-tourisme.fr

