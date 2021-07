Pujols Pujols Lot-et-Garonne, Pujols Visite clownesque Pujols Pujols Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Pujols Lot-et-Garonne Deux clowns rêvent d’être des puits de connaissances… Ils posséderaient un savoir infini et autoalimenté, qu’ils partageraient avec les humains, ces Autres étranges dont ils sont curieux… Ils se dirigent donc vers Pujols, avec le but de devenir guide à la place du guide. Guides Émérites, s’il vous plaît! Éminents spécialistes de tous sujets, en particulier ceux présentés ici…

Réservation obligatoire, nombre de place limité. +33 9 64 41 87 73 Deux clowns rêvent d’être des puits de connaissances… Ils posséderaient un savoir infini et autoalimenté, qu’ils partageraient avec les humains, ces Autres étranges dont ils sont curieux… Ils se dirigent donc vers Pujols, avec le but de devenir guide à la place du guide. Guides Émérites, s’il vous plaît! Éminents spécialistes de tous sujets, en particulier ceux présentés ici…

