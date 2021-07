Saint-Astier Saint-Astier Dordogne, Saint-Astier Visite « Clocher et Orgue » Saint-Astier Saint-Astier Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Astier

Visite « Clocher et Orgue » Saint-Astier, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Saint-Astier. Visite « Clocher et Orgue » 2021-07-23 – 2021-07-23

Saint-Astier Dordogne Saint-Astier Y a t’il plus de tuyaux dans l’orgue que de marches à gravir pour monter au sommet du clocher ? Réponse lors d’une visite originale, au coeur de l’église.

Ascension du clocher et découverte panoramique du paysage, suivie d’une présentation de l’orgue.

GRATUIT

Départ de l’Office de Tourisme à 17h.

Attention places limitées : pensez à réserver !

ccivs dernière mise à jour : 2021-07-15

