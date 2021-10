Saumur Saumur Maine-et-Loire, Saumur VISITE CLASSIQUE LANGLOIS-CHÂTEAU Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

VISITE CLASSIQUE LANGLOIS-CHÂTEAU Saumur, 22 octobre 2021, Saumur. VISITE CLASSIQUE LANGLOIS-CHÂTEAU Saint-Hilaire-Saint-Florent 3 rue Léopold Palustre Saumur

2021-10-22 – 2021-10-22 Saint-Hilaire-Saint-Florent 3 rue Léopold Palustre

Saumur Maine-et-Loire La Maison Langlois-Chateau, qui a gardé son caractère familial depuis 1885, possède un site viticole remarquable. Venez visiter ses caves en 4 actes.

Après avoir assisté à ces 4 actes, vous repartirez avec une information claire sur la manière de faire un vin. L’oenotourisme prend chez Langlois – Chateau tout son sens, sans oublier la convivialité ! Vivez l’expérience : visiter une cave à Saumur, au sein d’une ville emblématique de l’œnotourisme en Anjou, est la garantie d’un moment convivial ! Venez visiter les caves Langlois-Château à Saumur à Saint Hilaire-Saint-Florent . Une immersion dans les coulisses du vin de Langlois-Chateau. 4 visites par jour. visite@langlois-chateau.fr +33 2 41 40 21 40 http://www.langlois-chateau.fr/ La Maison Langlois-Chateau, qui a gardé son caractère familial depuis 1885, possède un site viticole remarquable. Venez visiter ses caves en 4 actes.

Après avoir assisté à ces 4 actes, vous repartirez avec une information claire sur la manière de faire un vin. L’oenotourisme prend chez Langlois – Chateau tout son sens, sans oublier la convivialité ! Vivez l’expérience : visiter une cave à Saumur, au sein d’une ville emblématique de l’œnotourisme en Anjou, est la garantie d’un moment convivial ! Saint-Hilaire-Saint-Florent 3 rue Léopold Palustre Saumur

dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Saumur Adresse Saint-Hilaire-Saint-Florent 3 rue Léopold Palustre Ville Saumur lieuville Saint-Hilaire-Saint-Florent 3 rue Léopold Palustre Saumur