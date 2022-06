Visite cirque « Sur le fil du destin » Saint-Jean-Lespinasse Saint-Jean-Lespinasse Catégories d’évènement: 46400

2022-07-06 21:00:00

Saint-Jean-Lespinasse 46400 Saint-Jean-Lespinasse Un moment de poésie au cœur de l’histoire. Laissez-vous tenter par les jeux du cirque au château de Montal, sous les étoiles !

A la tombée de la nuit, découvrez l’incroyable histoire du château à travers le destin de Jeanne de Balsac, brisée par la mort de son fils, mais surmontant les épreuves. Comme Jeanne, Montal renaît de tous les drames, jusqu’à sa restauration exceptionnelle par un mécène érudit et fortuné, Maurice Fenaille, entre 1908 et 1913. La compagnie Les Effilochés accompagne cette histoire de ses tableaux poétiques aux artistes de cirque : jongleries, acrobaties sur fil, portés vertigineux au cœur du labyrinthe de buis.

Une soirée pour appréhender autrement l’histoire et l’architecture de la Renaissance. Sur réservation uniquement, nombre de places limité. +33 5 65 38 13 72 Château de Montal

