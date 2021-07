Brémontier-Merval Brémontier-Merval Brémontier-Merval, Seine-Maritime Visite cidrerie Brémontier-Merval Brémontier-Merval Catégories d’évènement: Brémontier-Merval

Seine-Maritime

Visite cidrerie Brémontier-Merval, 4 août 2021, Brémontier-Merval. Visite cidrerie 2021-08-04 – 2021-08-04

Brémontier-Merval Seine-Maritime Brémontier-Merval Visite gratuite de la cidrerie, découverte des vergers et des secrets de fabrication des produits à base de pomme + dégustation et vente Visite gratuite de la cidrerie, découverte des vergers et des secrets de fabrication des produits à base de pomme + dégustation et vente +33 2 35 89 96 67 Visite gratuite de la cidrerie, découverte des vergers et des secrets de fabrication des produits à base de pomme + dégustation et vente dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Brémontier-Merval, Seine-Maritime Autres Lieu Brémontier-Merval Adresse Ville Brémontier-Merval lieuville 49.51355#1.6167