2022-04-27 – 2022-04-27

Rue du Petit Chooz Chooz Ardennes Chooz De 14 heures à 15 heures, découvrez la centrale de Chooz comme vous ne l’avez jamais vue : à vélo, depuis les berges de la Meuse ! Equipé de votre vélo personnel, suivez notre guide conférencier durant 1 heure à la découverte de la centrale de Chooz. Une visite originale, gratuite et ouverte à tous sur inscription préalable. Rendez-vous rue du Petit Chooz (Rive droite; friterie La Calcéenne). Casque recommandé, obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans. https://www.edf.fr/groupe-edf/produire-une-energie-respectueuse-du-climat/visiter-edf/je-m-inscris?animation=grand-public&etape_visite_centrale=2&event_id=515927&poi=12834 Bonne visite ! chooz-centre-information-du-public@edf.fr +33 3 24 36 38 89 http://www.edf.fr/visiteredf Rue du Petit Chooz Chooz

