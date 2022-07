Visite chez un producteur local – Ferme Les Fromages du Coglais Le Tiercent Le Tiercent Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le Tiercent

Visite chez un producteur local – Ferme Les Fromages du Coglais Le Tiercent, 2 août 2022, Le Tiercent. Visite chez un producteur local – Ferme Les Fromages du Coglais

La Bourdinais Le Tiercent Ille-et-Vilaine

2022-08-02 – 2022-08-02 Le Tiercent

Ille-et-Vilaine Le Tiercent L’Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne vous invites à la seconde visite chez les producteurs locaux ! Pour cette seconde visite rendez-vous à la ferme Les Fromages du Coglais chez Joëlle. Pendant cette visite Joëlle vous présentera sa ferme, son atelier de fabrication de fromages. Elle vous expliquera aussi son choix pour la race de vaches Jersiaise et l’alimentation de ses vaches. A la fin de la visite vous aurez la chance de pouvoir déguster les fromages. Rendez-vous à 18h30 au lieu-dit La Bourdinais à Le Tiercent. Réservation obligatoire. L’Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne vous invites à la seconde visite chez les producteurs locaux ! Pour cette seconde visite rendez-vous à la ferme Les Fromages du Coglais chez Joëlle. Pendant cette visite Joëlle vous présentera sa ferme, son atelier de fabrication de fromages. Elle vous expliquera aussi son choix pour la race de vaches Jersiaise et l’alimentation de ses vaches. A la fin de la visite vous aurez la chance de pouvoir déguster les fromages. Rendez-vous à 18h30 au lieu-dit La Bourdinais à Le Tiercent. Réservation obligatoire. Le Tiercent

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Le Tiercent Autres Lieu Le Tiercent Adresse La Bourdinais Le Tiercent Ille-et-Vilaine Ville Le Tiercent lieuville Le Tiercent Departement Ille-et-Vilaine

Le Tiercent Le Tiercent Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-tiercent/

Visite chez un producteur local – Ferme Les Fromages du Coglais Le Tiercent 2022-08-02 was last modified: by Visite chez un producteur local – Ferme Les Fromages du Coglais Le Tiercent Le Tiercent 2 août 2022 La Bourdinais Le Tiercent Ille-et-Vilaine

Le Tiercent Ille-et-Vilaine