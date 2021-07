Navenne Navenne Haute-Saône, Navenne Visite chez le maraîcher Navenne Navenne Catégories d’évènement: Haute-Saône

Navenne

Visite chez le maraîcher Navenne, 10 août 2021-10 août 2021, Navenne. Visite chez le maraîcher 2021-08-10 10:00:00 – 2021-08-10

Navenne Haute-Saône Découverte des légumes locaux et de saison avec Pierre et Valérie Laforge. Gratuit. Inscription auprès de la Maison du Tourisme. Découverte des légumes locaux et de saison avec Pierre et Valérie Laforge. Gratuit. Inscription auprès de la Maison du Tourisme. dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Navenne Étiquettes évènement : Autres Lieu Navenne Adresse Ville Navenne lieuville 47.6081#6.16125