Visite Château ( visite matinale des exterieurs uniquement ) Bagnoles de l'Orne Normandie

Orne

Visite Château ( visite matinale des exterieurs uniquement ) Bagnoles de l’Orne Normandie, 16 juillet 2022, Bagnoles de l'Orne Normandie. Visite Château ( visite matinale des exterieurs uniquement ) Parc du Château Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l’Orne Normandie

2022-07-16 10:30:00 10:30:00 – 2022-07-16 11:30:00 11:30:00 Parc du Château Allée Aloïs Monnet

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne Vous rêviez-vous de découvrir les secrets de l’histoire du château de Bagnoles de l’Orne ? Alors suivez le guide ! De style néo-renaissance, le château de la Roche Bagnoles fut construit en 1859 par une famille d’origines modestes ayant mystérieusement fait fortune pendant la Révolution française…qu’est-il devenu aujourd’hui ? Départ: chateau, escaliers côté fontaine. Durée: 1h. Informations complémentaires : circuit pédestre dans le parc – niveau de difficulté : moyen

Inscription avant 11h30 le jour même à l’Office de Tourisme.

