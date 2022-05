Visite : Château Moncade, 29 mai 2022, .

Visite : Château Moncade

2022-05-29 – 2022-05-29

4 EUR MAI… ENVIES D’ESCAPADE – 1 entrée achetée, 1 entrée offerte

Le Château Moncade fut pendant 2 siècles la demeure des vicomtes de Béarn. Construit par Gaston VII de Moncade au XIIIème siècle il possède un des premiers fossés maçonnés d’Europe. Remanié au XIVème siècle par Gaston III de Foix-Béarn dit Fébus, il devient le cadre d’une cour fastueuse chantée dans tout l’occident. C’est dans ses murs que Fébus dictera son célèbre livre de la Chasse. Aujourd’hui le donjon est le dernier vestige de ce château et culmine à 33m de haut. Au rdc de chaussée une salle d’exposition témoigne de ce prestigieux passé avec le fameux livre de chasse, des florins de Fébus et des poids de la ville. Après avoir gravi les 141 marches pour atteindre le sommet du donjon vous profiterez d’un vue exceptionnelle sur Orthez et la chaîne des Pyrénées.

