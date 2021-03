Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie, Orne Visite Château (les exterieurs uniquement) Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Orne

Visite Château (les exterieurs uniquement), 10 avril 2021-10 avril 2021, Bagnoles de l'Orne Normandie. Visite Château (les exterieurs uniquement) 2021-04-10 14:30:00 – 2021-04-10 16:00:00 Parc du Château Allée Aloïs Monnet

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne Vous rêviez-vous de découvrir les secrets de l’histoire du château de Bagnoles de l’Orne ? Alors suivez le guide ! De style néo-renaissance, le château de la Roche Bagnoles fut construit en 1859 par une famille d’origines modestes ayant mystérieusement fait fortune pendant la Révolution française…qu’est-il devenu aujourd’hui ? Départ: chateau, escaliers côté fontaine. Durée: 1h30. Informations complémentaires : circuit pédestre dans le parc – niveau de difficulté : moyen

Inscription avant 11h30 le jour même à l’Office de Tourisme.

(mini. 4 personnes / max 9) Vous rêviez-vous de découvrir les secrets de l’histoire du château de Bagnoles de l’Orne ? Alors suivez le guide ! De style néo-renaissance, le château de la Roche Bagnoles fut construit en 1859 par une famille d’origines modestes ayant… Vous rêviez-vous de découvrir les secrets de l’histoire du château de Bagnoles de l’Orne ? Alors suivez le guide ! De style néo-renaissance, le château de la Roche Bagnoles fut construit en 1859 par une famille d’origines modestes ayant… Vous rêviez-vous de découvrir les secrets de l’histoire du château de Bagnoles de l’Orne ? Alors suivez le guide ! De style néo-renaissance, le château de la Roche Bagnoles fut construit en 1859 par une famille d’origines modestes ayant mystérieusement fait fortune pendant la Révolution française…qu’est-il devenu aujourd’hui ? Départ: chateau, escaliers côté fontaine. Durée: 1h30. Informations complémentaires : circuit pédestre dans le parc – niveau de difficulté : moyen

Inscription avant 11h30 le jour même à l’Office de Tourisme.

(mini. 4 personnes / max 9)

Détails Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie, Orne Autres Lieu Bagnoles de l'Orne Normandie Adresse Parc du Château Allée Aloïs Monnet Ville Bagnoles de l'Orne Normandie