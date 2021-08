Montélimar Montélimar Drôme, Montélimar Visite chapelle Notre Dame de la Rose Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar

Visite chapelle Notre Dame de la Rose Montélimar, 18 septembre 2021, Montélimar. Visite chapelle Notre Dame de la Rose 2021-09-18 – 2021-09-19 Notre-Dame de la Rose 36 Avenue Saint-Martin

Montélimar Drôme Montélimar Chapelle N.D de la Rose

Nef romane du XIIème siècle, façade baroque XVIIème siècle, restauration des toitures et façades de 2014 à 2016 +33 6 08 00 82 92 dernière mise à jour : 2021-08-25 par Montélimar Tourisme Agglomération

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montélimar Autres Lieu Montélimar Adresse Notre-Dame de la Rose 36 Avenue Saint-Martin Ville Montélimar lieuville 44.563#4.7541