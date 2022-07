Visite chapelle de la Trinité Plouha, 4 août 2022, Plouha.

Tous les jeudis de l’été, Les amis de la Trinité vous ouvrent les portes de la chapelle. Située au point le plus haut de Plouha, la chapelle de la Trinité est mentionnée dans une chartre de 1354. Elle est ornée de statues du XVIe siècle, d’un tableau de la Sainte Trinité de 1678 et d’une table de communion en bois ciré du XVIIIe siècle. Sur le placître s’élève un calvaire érigé par Guillaume de Trogoff en 1460 et 1496, taillé en pierre de Kersanton.

