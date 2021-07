Beissat Pont de Beissat Beissat, Creuse Visite chantier restauration pont gothique XVème siècle Pont de Beissat Beissat Catégories d’évènement: Beissat

Creuse

Visite chantier restauration pont gothique XVème siècle Pont de Beissat, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Beissat. Visite chantier restauration pont gothique XVème siècle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Pont de Beissat

Visite guidée et commentée. Visite du chantier avec l’historique du Pont gothique du XVème siècle avec explication technique sur la restauration en cours ;visite par groupe de 10.

Gratuit visite par groupe de 10

Visite du chantier avec l’historique du pont gothique et explication technique de la restauration en cours Pont de Beissat Beissat, 23260 Saint-Ouen-sur-Gartempe Beissat Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Beissat, Creuse Étiquettes évènement : Autres Lieu Pont de Beissat Adresse Beissat, 23260 Saint-Ouen-sur-Gartempe Ville Beissat lieuville Pont de Beissat Beissat