Visite chantée : Night and day Musée départemental breton Quimper, samedi 18 mai 2024.

Visite chantée : Night and day Avec le chœur jazz « In the mood » du Conservatoire – musique – théâtre de Quimper Samedi 18 mai, 20h30, 21h30, 22h30 Musée départemental breton Durée : 30 min – Sans réservation

RDV à l’accueil du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T22:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Avec le chœur jazz « In the mood » du Conservatoire – musique – théâtre de Quimper

Une déambulation au cœur du musée au son du chœur jazz « In the mood »… Entre visite commentée et visite chantée, découvrez le musée d’une autre manière pour cette nuit particulière en compagnie du Conservatoire et d’une médiatrice culturelle.

Musée départemental breton Palais des Evêques 1 rue du Roi Gradlon, 29000 Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne 02 98 95 21 60 http://www.bretagne-musees.culture.fr Introduction indispensable à la découverte du département, le Musée évoque les périodes préhistoriques et gallo-romaines. Les salles d’art ancien montrent un ensemble de vitraux, de pièces d’orfèvrerie et de sculptures. Quatre salles sont consacrées aux costumes traditionnels et à leurs représentations dans la peinture et la sculpture. Le parcours retrace ensuite l’évolution du mobilier du XVIIe siècle aux années 1930. Le circuit s’achève par une rétrospective de la faïence quimpéroise.

©musée départemental breton