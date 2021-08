Champigny-sur-Marne RDV au parc départemental du Plateau Champigny-sur-Marne, Val-de-Marne Visite Champigny 1870 en réalité augmentée RDV au parc départemental du Plateau Champigny-sur-Marne Catégories d’évènement: Champigny-sur-Marne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Le service Documentation Archives de la ville propose une immersion inédite dans la bataille de Champigny : une visite guidée numérique pour découvrir une page marquante de l’histoire de la ville et de Paris avec une tablette. Au cours de ce voyage dans le temps original, 1870 se rejoue devant vos yeux. Scène immersive, circuit commenté…Vivez l’histoire de Champigny en XXL !

20 places disponibles, prévoir de bonnes chaussures et de l’eau. Masque recommandé.

Vous parcourez une boucle de 3 kilomètres, accompagnés par les archivistes, et munis d’une tablette permettant la vision des photographies, gravures, plans, vidéos 360° et scènes reconstituées. RDV au parc départemental du Plateau Parking du parc du Plateau – Avenue Henri-Marie Le Boursicaud 94500 Champigny-sur-Marne Champigny-sur-Marne Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T19:00:00

