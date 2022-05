Visite chais à barriques Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Visite chais à barriques Bergerac, 5 mai 2022, Bergerac. Visite chais à barriques Alliance Aquitaine 70 Boulevard Joseph Santraille Bergerac

2022-05-05 – 2022-05-05 Alliance Aquitaine 70 Boulevard Joseph Santraille

Bergerac Dordogne Alliance Aquitaine vous propose une visite des chais à barrique, chaque jeudi et samedi, après-midi.

GRATUIT et SUR RESERVATION OBLIGATOIRE. Alliance Aquitaine vous propose une visite des chais à barrique, chaque jeudi et samedi, après-midi.

GRATUIT et SUR RESERVATION OBLIGATOIRE. +33 5 53 57 16 27 Alliance Aquitaine vous propose une visite des chais à barrique, chaque jeudi et samedi, après-midi.

GRATUIT et SUR RESERVATION OBLIGATOIRE. Alliance Aquitaine

Alliance Aquitaine 70 Boulevard Joseph Santraille Bergerac

dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Catégories d’évènement: Bergerac, Dordogne Autres Lieu Bergerac Adresse Alliance Aquitaine 70 Boulevard Joseph Santraille Ville Bergerac lieuville Alliance Aquitaine 70 Boulevard Joseph Santraille Bergerac Departement Dordogne

Bergerac Bergerac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bergerac/

Visite chais à barriques Bergerac 2022-05-05 was last modified: by Visite chais à barriques Bergerac Bergerac 5 mai 2022 Bergerac Dordogne

Bergerac Dordogne