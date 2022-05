Visite centrale hydroélectrique du Hourat Laruns Laruns Catégories d’évènement: Laruns

Pyrénées-Atlantiques

Visite centrale hydroélectrique du Hourat Laruns

2022-07-18 – 2022-08-12

Laruns Pyrénées-Atlantiques Visites guidées gratuites de la Centrale du Hourat à Laruns : du lundi au jeudi : 9h00 – 10h30 – 14h00 et 15h30, le vendredi : 9h00 et 10h30

– Visionnage d’un film sur la fabrication de l’électricité à partir de la force de l’eau,

– Visite salle des machines

– Visite de la salle de quart.

Limité à 19 personnes par visite.

