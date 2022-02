Visite – Carte blanche à Joëlle Pijaudier Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne Paris Catégories d’évènement: île de France

Visite – Carte blanche à Joëlle Pijaudier Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne, 14 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 14 avril 2022

de 19h30 à 20h30

gratuit sous condition

Le MAHHSA propose une programmation culturelle pluridisciplinaire autour des sujets de la maison, de l’habitat et de l’intime. Soucieux de multiplier les points de vue autour de ces thématiques, les visites « carte blanche » permettent aux intervenants de s’exprimer au sein de l’exposition, afin de créer un dialogue autour des œuvres présentées. Michel Caire (docteur en médecine et en histoire), Joëlle Pijaudier (conservatrice en chef honoraire du patrimoine) et Jean-Marc Besse (philosophe et historien) ont répondu présent. Joëlle Pijaudier-Cabot est conservatrice en chef honoraire du patrimoine et a été directrice des musées de la Ville de Strasbourg jusqu’en 2018, à la tête des 11 musées strasbourgeois. Elle était précédemment conservatrice en chef du Musée d’art moderne de Lille-Métropole, (actuellement Lam), dont elle a conçu le programme de rénovation et d’extension avec l’architecte Manuelle Gautrand, destiné à présenter notamment une importante collection d’art brut, donnée en 1995 par l’association L’Aracine. Elle a été commissaire de nombreuses expositions en France et à l’étranger dans les champs de l’art moderne, l’art contemporain et l’art brut. Elle a collaboré au dictionnaire de l’art moderne et contemporain (éditions Hazan, 1992). Elle a été enseignante à L’Institut national du patrimoine. Elle poursuit actuellement des travaux de recherche en histoire de l’art et assure des commissariats d’expositions. Elle est membre des conseils scientifiques du musée de l’hôpital Sainte-Anne, du Lam et de la Collection Cérès Franco (Montolieu). Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne 1 rue Cabanis Paris 75014 Contact : 0145658696 (du lun. au ven.) reservation@mahhsa.fr https://musee.mahhsa.fr/ Expo

