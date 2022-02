Visite – Carte blanche à Jean-Marc Besse Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne Paris Catégories d’évènement: île de France

Le MAHHSA propose une programmation culturelle pluridisciplinaire autour des sujets de la maison, de l’habitat et de l’intime. Soucieux de multiplier les points de vue autour de ces thématiques, les visites « carte blanche » permettent aux intervenants de s’exprimer au sein de l’exposition, afin de créer un dialogue autour des œuvres présentées. Michel Caire (docteur en médecine et en histoire), Joëlle Pijaudier (conservatrice en chef honoraire du patrimoine) et Jean-Marc Besse (philosophe et historien) ont répondu présent. Jean-Marc Besse, philosophe et historien, est directeur de recherche au CNRS et directeur d’études à l’EHESS. Ses recherches portent d’une part sur l’histoire des représentations et des pratiques de l’espace et la théorie du paysage, et d’autre part sur l’épistémologie des savoirs géographiques, à l’époque moderne et contemporaine. Il est co-directeur de la revue Les Carnets du paysage. Il a enseigné à l’École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles-Marseille, à l’Université Paris I-Panthéon Sorbonne, et à la faculté d’architecture de l’Université de Genève. Parmi ses livres : Les Grandeurs de la Terre. Aspects du savoir géographique à la Renaissance (2003) ; Face au monde. Atlas, jardins, géoramas (2003); Le goût du monde. Exercices de paysage (2009); Habiter. Un monde à mon image (2013) ; La nécessité du paysage (2018) ; Voir la Terre. Six essais sur le paysage et la géographie (2021). Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne 1 rue Cabanis Paris 75014 Contact : 0145658696 (du lun. au ven.) reservation@mahhsa.fr https://musee.mahhsa.fr/ Expo

