Cette visite replace le parcours de Camille Claudel dans son contexte historique et biographique et permet de découvrir la plus importante collection publique d’œuvres de l’artiste.

Vous suivrez la carrière de la sculptrice, de sa première participation au Salon annuel en 1885 à ses dernières années de production vers 1905 : premiers pas aux côtés d'Alfred Boucher, fécondité des échanges artistiques avec Auguste Rodin, expressivité des corps, virtuosité de la représentation du mouvement… Explorez toutes les facettes de l'art de Camille Claudel !

Seguirá la carrera de la escultora, desde su primera participación en el Salón anual en 1885 hasta sus últimos años de producción hacia 1905: primeros pasos junto a Alfred Boucher, fecundidad de los intercambios artísticos con Auguste Rodin, expresividad de los cuerpos, virtuosidad de la representación del movimiento… ¡Explora todas las facetas del arte de Camille Claudel!

