La Collection de l’Agrégation des Sciences de la Vie, Sciences de la Terre et de l’Univers est composée d’une multitude d’objets remarquables constituant un patrimoine muséographique et pédagogique. Elle est largement utilisée dans les travaux pratiques et les démonstrations pour les étudiants préparant le concours de l’Agrégation pour devenir professeur dans le second degré. Visite guidée de cette collection : botanique, minéraux, fossiles, insectes, mammifères, oiseaux…

Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

