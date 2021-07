Saint-Galmier Saint-Galmier Loire, Saint-Galmier Visite Bulles d’histoire Saint-Galmier Saint-Galmier Catégories d’évènement: Loire

Saint-Galmier

Visite Bulles d’histoire Saint-Galmier, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Saint-Galmier. Visite Bulles d’histoire 2021-07-16 – 2021-07-16

Saint-Galmier Loire EUR A Saint-Galmier, la cité médiévale s’est construite sur la colline. Au fil de ses ruelles, on découvre son histoire, son patrimoine, son eau pétillante Badoit. Et on la déguste même ! e.charvolin@saint-etiennetourisme.com +33 6 62 93 49 43 https://www.saint-etienne-hors-cadre.fr/reservation-visites-guidees dernière mise à jour : 2021-06-04 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Galmier Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Galmier Adresse Ville Saint-Galmier lieuville 45.59035#4.31847