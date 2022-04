Visite Brasserie artisanale : Ferme l’Effrontée Beaumontois en Périgord, 24 avril 2022, Beaumontois en Périgord.

Visite Brasserie artisanale : Ferme l’Effrontée Peyroux Ferme L’Effrontée Beaumontois en Périgord

2022-04-24 11:00:00 – 2022-04-24 13:30:00 Peyroux Ferme L’Effrontée

Beaumontois en Périgord Dordogne

Visitez une brasserie artisanale !

La ferme l’Effrontée propose une visite gratuite de la brasserie le dimanche 24 avril (11h et 13h30).

Dès midi il y aura un bar à bières avec pression et bouteilles de bières l’Effrontée, des planches de charcuteries bio en direct de la ferme du Roussel et de fromages de vaches et brebis bio en direct de la ferme de la Mouthe (payant) pour partager un bon moment dans un espace convivial.

Nous mettrons à disposition des jeux pour petits et grands.

+33 6 61 63 81 29

©Effrontée

Peyroux Ferme L’Effrontée Beaumontois en Périgord

dernière mise à jour : 2022-04-13 par