Visite Brasserie artisanale : Ferme l'Effrontée Beaumontois en Périgord

Beaumontois en Périgord

Visite Brasserie artisanale : Ferme l'Effrontée Beaumontois en Périgord, 23 juillet 2021, Beaumontois en Périgord.
Peyroux Ferme L'Effrontée

2021-07-23

Beaumontois en Périgord 24440
Visitez une brasserie artisanale ! Au programme :

– Petite histoire de la bière.

– Explication du processus de brassage du semis (céréales) au demi (bière).

– Dégustation de bières et de saucisson de bœuf, le tout produit sur la ferme !
©Effrontée

Peyroux Ferme L’Effrontée Beaumontois en Périgord

