Visite botanique au jardin du centre "Les Temps d'Art" Montbarrois

2022-05-21 14:30:00 – 2022-05-21 16:00:00

Montbarrois Loiret Montbarrois Cléopâtre Lachaize, vous accueille dans son grand jardin d’un 1 hectare pour un voyage botanique. Vous pourrez y observer de nombreuses essences d’arbres, ginko, noisetier tortueux, arbres aux mouchoirs, bouleaux… Le jardin est composé d’une zone arborée, d’un petit étang, un potager et d’un verger. Vous pourrez y admirer également quelques beaux rosiers et des orchidées sauvages. Visite soumise au protocole sanitaire en vigueur.

Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme du Grand Pithiverais. contact@grandpithiverais.fr +33 2 38 30 50 02 https://www.grandpithiverais.fr/visites-commentees/visites-nature-jardins/visite-botanique-jardin-centre/

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais. lachaize – otgp

