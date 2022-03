Visite botanique au jardin du centre “Les Temps d’Art” Centre les Temps d’Art Montbarrois Catégorie d’évènement: Montbarrois

Visite botanique au jardin du centre “Les Temps d’Art” Centre les Temps d’Art, 21 mai 2022, Montbarrois. Visite botanique au jardin du centre “Les Temps d’Art”

Centre les Temps d’Art, le samedi 21 mai à 14:30

Cléopâtre Lachaize, vous accueille dans son grand jardin d’un 1 hectare pour un voyage botanique. Vous pourrez y observer de nombreuses essences d’arbres, ginko, noisetier tortueux, arbres aux mouchoirs, bouleaux… Le jardin est composé d’une zone arborée, d’un petit étang, un potager et d’un verger. Vous pourrez y admirer également quelques beaux rosiers et des orchidées sauvages. Visite soumise au protocole sanitaire en vigueur. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais.

Voir https://www.grandpithiverais.fr/visites-commentees/visites-nature-jardins/visite-botanique-jardin-centre/

Visite botanique au jardin du centre “Les Temps d’Art” Centre les Temps d’Art 8 Route de Boiscommun, Montbarrois Montbarrois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T14:30:00 2022-05-21T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Montbarrois Autres Lieu Centre les Temps d'Art Adresse 8 Route de Boiscommun, Montbarrois Ville Montbarrois lieuville Centre les Temps d'Art Montbarrois

Centre les Temps d'Art Montbarrois https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbarrois/

Visite botanique au jardin du centre “Les Temps d’Art” Centre les Temps d’Art 2022-05-21 was last modified: by Visite botanique au jardin du centre “Les Temps d’Art” Centre les Temps d’Art Centre les Temps d'Art 21 mai 2022 Centre les Temps d'Art Montbarrois Montbarrois

Montbarrois