Visite botanique au Jardin anglais Vesoul, 8 août 2021-8 août 2021, Vesoul. Visite botanique au Jardin anglais 2021-08-08 14:00:00 – 2021-08-08 16:00:00 Entrée du jardin côté passerelle 2 Rue Pierre de Coubertin

Vesoul Haute-Saône Découvrez les arbres, les arbustes, les fleurs annuelles, les plantes vivaces et toutes les espèces végétales du jardin anglais. Intervenant : Eric Lecorney

Gratuit. Inscriptions auprès de la Maison du Tourisme.

Gratuit. Inscriptions auprès de la Maison du Tourisme. dernière mise à jour : 2021-07-15 par

