Venez (re)découvrir les richesses de notre parcours permanent à travers une visite commentée des collections d’arts décoratifs du XVIIIème siècle de l’hôtel de Lalande du musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux. Installé dans l’hôtel particulier construit en 1775-1779 pour le conseiller au Parlement Pierre de Raymond de Lalande, le musée des Arts décoratifs et du Design a pour ambition d’évoquer l’atmosphère d’une maison bordelaise du siècle des Lumières. Il présente ainsi des productions locales de grande qualité (mobilier de port, faïences de Jacques Hustin ou porcelaines de la manufacture des Terres de Bordes, riches verseuses d’orfèvrerie aux poinçons de Jean-François Jouet, Gabriel Tillet, Guillaume David et de bien d’autres orfèvres, toiles de Beautiran, miniatures peintes par Pierre-Edouard Dagoty et ferronnerie bordelaise ornent la demeure) et un ensemble de meubles parisiens particulièrement riche (une table-liseuse attribuée à Pierre IV Migeon, un buffet estampillé Jean-Ferdinand Schwerdfeger, ou encore des sièges et un lit de Louis-Magdelaine Pluvinet, et quelques chefs-d’œuvre de la sculpture, comme le remarquable biscuit de Sèvres représentant le jeune duc de Bordeaux grandeur nature, ou encore un portrait posthume en buste de Montesquieu, superbe représentation au naturel signée par Jean-Baptiste Lemoyne). **Tous les jours à 16h du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022, sauf le mardi, jour de fermeture, les 24 et 31 décembre.** **Durée** : 45 min **Tarif** : billet d’entrée + 1€ – sans réservation

Visites commentées proposées pendant les vacances de Noël autour des collections d'arts décoratifs du XVIIIe siècle

Musée des Arts décoratifs et du Design
39 rue Bouffard, Bordeaux

