Blangy-le-Château Calvados Une chaumière, un lavoir, … rencontre avec un patrimoine qui a résisté aux siècles.

Faites de briques et de torchis, les maisons du village dominées par un château du 11ème siècle, vous offrent une architecture typiquement normande habillée des couleurs d’autrefois. Une chaumière, un lavoir, … rencontre avec un patrimoine qui a résisté aux siècles.

