Bouches-du-Rhône Istres Bouches-du-Rhône Découvrez l’univers poétique de Magali et Cédric à travers leur exposition Crash poli. Ce duo d’artistes transforme la matière, tels des alchimistes : collages, échantillonnages, cut-up, dessins, sculptures en céramique mais aussi de la vidéo sont au centre de leur pratique. Artistes de terrain, une partie importante de leur travail est dédiée à la recherche, à la prise en compte du territoire, du monde les entoure à travers leurs ressentis, et leurs interrogations. Visite commentée de l’exposition de Polaris Centre D’Art avec un médiateur en Langue des Signes Française suivi d’un atelier de pratique artistique. +33 4 42 55 17 10 Place Patricia Tranchand Forum des Carmes Istres

