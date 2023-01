Visite bilingue en Langue des Signes Française et français parlé Martigues Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Dans le cadre de l’exposition « Miroir, ô Miroir … Oeuvres figurées du musée Ziem », à découvrir du 15 février au 21 mai. L’exposition sera commentée simultanément en français parlé et en Langue des Signes Française afin de permettre au public sourd et au public entendant de se retrouver et de partager leurs impressions le temps d’une visite.

Gratuit, au musée Ziem. musee@ville-martigues.fr +33 4 42 41 39 60 Ferrières Boulevard du 14 juillet Martigues

