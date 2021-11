Notre-Dame-de-Bondeville Musée Industriel de la Corderie Vallois Notre-Dame-de-Bondeville, Seine-Maritime Visite Best Of Musée Industriel de la Corderie Vallois Notre-Dame-de-Bondeville Catégories d’évènement: Notre-Dame-de-Bondeville

Seine-Maritime

Visite Best Of Musée Industriel de la Corderie Vallois, 12 décembre 2021, Notre-Dame-de-Bondeville. Visite Best Of

Musée Industriel de la Corderie Vallois, le dimanche 12 décembre à 15:30

Découverte des plus belles pièces de l’exposition “En habits de lumière”.

Durée: 1h. Tarif : 3,5euros. Sur réservation

En habits de lumière Musée Industriel de la Corderie Vallois 185 Rte de Dieppe, 76960 Notre-Dame-de-Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-12T15:30:00 2021-12-12T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Notre-Dame-de-Bondeville, Seine-Maritime Autres Lieu Musée Industriel de la Corderie Vallois Adresse 185 Rte de Dieppe, 76960 Notre-Dame-de-Bondeville Ville Notre-Dame-de-Bondeville lieuville Musée Industriel de la Corderie Vallois Notre-Dame-de-Bondeville