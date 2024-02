Visite bébé « Crabouille en Vadrouille, à la découverte du Canot de l’Empereur » Les Ateliers des Capucins Brest, mercredi 6 mars 2024.

A travers les aventures de Crabouille, petit crabe espiègle, les tout-petits admirent le beau décor du Canot de l’Empereur situé aux Ateliers des Capucins. Cette première approche sensible de l’art et de l’histoire les amène à ressentir, voir, toucher, écouter et bouger.

Informations pratiques :

Durée 45 minutes

Enfants de 18 mois à 3 ans accompagné d’un adulte (deux adultes maximum par enfant).

Sur inscription sur le site du Musée National de la Marine.

Nombre de place limité.

Ouverture des inscriptions le 6 Février 2024 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 10:00:00

fin : 2024-03-06 10:45:00

Brest 29200 Finistère Bretagne brest@musee-marine.fr

