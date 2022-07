Visite balade depuis Salles Arbuissonnas Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais Catégories d’évènement: Rhône

Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais

Visite balade depuis Salles Arbuissonnas Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, 15 octobre 2022, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais. Visite balade depuis Salles Arbuissonnas

Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais Rhône

2022-10-15 14:00:00 14:00:00 – 2022-10-16 18:00:00 18:00:00 Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais

Rhône Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais EUR 25 25 Visite Balade accompagnée de votre guide au départ de Salles Arbuissonnas en passant par le chemin du tacot jusqu’au Château de Pravins où Isabelle Brossard nous accueillera pour une visite de son domaine et une dégustation de vins. contact@petragaia.fr http://petragaia.fr/ Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais

dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais Autres Lieu Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais Adresse Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais Rhône Ville Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais lieuville Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais Departement Rhône

Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salles-arbuissonnas-en-beaujolais/

Visite balade depuis Salles Arbuissonnas Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais 2022-10-15 was last modified: by Visite balade depuis Salles Arbuissonnas Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais 15 octobre 2022 Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Rhône

Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais Rhône