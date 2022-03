Visite – balade dans les jardins de Paris Centre Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Visite – balade dans les jardins de Paris Centre Médiathèque de la Canopée la fontaine, 21 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 21 mai 2022

de 15h00 à 17h00

gratuit

A l’occasion de la Fête de la Nature, les bibliothèques, grainothèques et les jardins s’associent pour vous offrir une belle découverte des jardins du quartier ! Partez à la découverte des jardins du quartier ! Suivez le guide Jean-Christophe Lucas, conférencier à la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement (DEVE), pour un début de visite dans patio fleuri de la bibliothèque Marguerite Audoux, suivi d’une rencontre avec deux bénévoles du charmant jardin partagé “les 1001 feuilles” (au sein du jardin Anne Frank). Nous terminerons la balade dans le jardin contemporain Nelson Mandela, pour finir autour d’un goûter dans la médiathèque de la Canopée et sa grainothèque. Inscription obligatoire

Tout public. Rendez-vous à l’accueil de la bibliothèque Marguerite Audoux à 14h45. Le programme de la Fête de la Nature est à retrouver ici Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée Paris 75001

Jardin partagé Anne Frank

