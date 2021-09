Tourcoing Baby-Foot Stella Nord, Tourcoing Visite Baby-Foot Stella Baby-Foot Stella Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

BABY-FOOT STELLA Si l’entreprise Stella est née à Paris en 1928, elle est devenue tourquennoise depuis 1995, et exporte dans le monde entier. De par son expansion, elle a intégré de nouveaux locaux à Tourcoing. Ces nouveaux espaces lui permettent de présenter une remarquable collection de baby-foot. Leur fabrication étant 100% artisanale, le baby-foot peut être fait de toutes les couleurs, mais le modèle Champion jaune et rouge à la mode dans les années 60-70 fonctionne toujours très bien. – Visite guidée samedi à 10h, 11h, 14h et 15h – durée 1h

