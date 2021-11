Bordeaux Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux Bordeaux, Gironde Visite Babel en mandarin Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Visite Babel en mandarin Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux, 8 décembre 2021, Bordeaux. Visite Babel en mandarin

Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux, le mercredi 8 décembre à 18:00

**Les visites Babel** sont des visites de l’exposition Le Tour du jour en quatre-vingts mondes en différentes langues. Des interprètes vous donnent rendez-vous au musée pour des visites parlées et/ou signées. **Cécile Labarde** a commencé sa carrière professionnelle en Chine en 2004 dans la communication et le marketing international. Son expérience de vie à Pékin l’amène aujourd’hui à intervenir en tant que spécialiste de la Chine et des questions interculturelles auprès des universités et des entreprises françaises, leur permettant ainsi d’avoir tous les outils pour aborder les échanges avec la Chine. Cécile Labarde présentera des œuvres de l’exposition Le Tour du jour en quatre-vingts mondes en mandarin. **Tout public. Sur inscription.** Contact : T. 05 56 00 81 50 [[d.merle@mairie-bordeaux.fr](d.merle@mairie-bordeaux.fr)](d.merle@mairie-bordeaux.fr)

Tarif : Prix du billet d’entrée au musée majoré de 1€

Visite de l’exposition “Le Tour du jour en quatre-vingts” en mandarin par Cécile Labarde Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-08T18:00:00 2021-12-08T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux Adresse 7, rue Ferrère Ville Bordeaux lieuville Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux Bordeaux