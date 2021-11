Bordeaux Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux Bordeaux, Gironde Visite Babel en espagnol Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux, le mercredi 10 novembre à 18:00

**Les visites Babel** sont des visites de l’exposition Le Tour du jour en quatre-vingts mondes en différentes langues. Des interprètes vous donnent rendez-vous au musée pour des visites parlées et/ou signées. **Ivan Torres** est un artiste peintre mexicain, fondateur de la Muestra d’Art Contemporaine Latino-américain (MACLA), mais aussi de différentes manifestations artistiques et culturelles à Bordeaux. Pour lui, pouvoir partager c’est continuer la création. Ivan Torres vous présentera l’exposition _Le Tour du jour en quatre-vingts mondes_ en espagnol et s’intéressera plus particulièrement aux œuvres de Mariana Castillo Deball et de Jorge Satorre. **Tout public. Sur inscription.** Contact : T. 05 56 00 81 50 [[d.merle@mairie-bordeaux.fr](d.merle@mairie-bordeaux.fr)](d.merle@mairie-bordeaux.fr)

Tarif : Prix du billet d’entrée au musée majoré de 1€

Visite de l'exposition "Le Tour du jour en quatre-vingts mondes" en espagnol par Ivan Torres
Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux
7, rue Ferrère
Bordeaux

2021-11-10T18:00:00 2021-11-10T19:00:00

