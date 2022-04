Visite Babel en arabe Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

**Les visites Babel** sont des visites de l’exposition Le Tour du jour en quatre-vingts mondes en différentes langues. Des interprètes vous donnent rendez-vous au musée pour des visites parlées et/ou signées. **Abdulrahman Khallouf** est un auteur et metteur en scène franco Syrien né à Damas en 1977 et vivant à Bordeaux. Il a à son compte plusieurs textes de théâtre, des chroniques, des recueils de poèmes publiés dans plusieurs maisons éditions en France. • Tout public, sur inscription • Se présenter à l’accueil du musée 5 à 10 minutes avant le début de la visite **Information et contact :** Émilie Cadillac

1€ (+ prix du billet d’entrée au musée)

Abdulrahman Khallouf présente – en arabe – l’exposition “Le Tour du jour en quatre-vingts mondes” ainsi que l’œuvre de Taqiya-Nor de Younes Rahmoun. Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde

