Cité-jardins de l’Aéroport, le dimanche 17 octobre à 15:00

Dans les années 1930, une réflexion sur l’habitat social aboutit à la construction de cité-jardins. A Bourges, plusieurs voient le jour. A l’heure de la démolition prochaine de celle du Moulon, la Ville d’art et d’histoire vous invite à découvrir la cité-jardins de l’aéroport afin d’en comprendre les principes qui ont présidé à leur création. Journées nationales de l’architecture Cité-jardins de l’Aéroport Rond-point Guynemer 18000 Bourges Bourges Cher

2021-10-17T15:00:00 2021-10-17T16:00:00

