Natura-tous au prieuré de Grandmont pour rendre accessible le prieuré et son parc mégalithique aux personnes en situation de handicap à l’aide de joelettes et d’accompagnateurs certifiés. 14h – 17h La joelette permet de pratiquer la randonnée avec toute personne à mobilité réduite. La joelette est adaptée pour tous, enfant ou adulte même très lourdement dépendant avec l’aide d’un minimum de deux accompagnateurs. Présentation de Natura-tous, gratuit / Tarif entrée visite guidée : tarif unique 3 € à partir de 6 ans. Sur inscription au 06 43 70 26 18 ou [julien@natura-tous.fr](mailto:julien@natura-tous.fr)

Présentation de l’association Natura-Tous – Gratuit – Visite guidée tarif préférentiel 3 €

Prieuré Saint-Michel-de-Grandmont Domaine de Grandmont, 34700 Soumont Soumont Hérault

