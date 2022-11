Visite avec mâchon – Chalet du coin d’Aval Fort-du-Plasne Fort-du-Plasne Catégories d’évènement: 39150

39150 Fort-du-Plasne Visite guidée « Les goûts variés du Comté … voulez-vous comprendre ? » avec un spécialiste

Au Chalet du Coin d’Aval, ancienne fromagerie de 1825.

Les mercredis à 18h30 du 19/07 au 23/08. Vous découvrirez l’ambiance et les savoir-faire du chalet d’autrefois (30 min.)

Les explications sur la richesse gustative du Comté (30 min.)

Une dégustation et le partage d’un mâchon sous les vieux tilleuls Réservation obligatoire à l’Office de tourisme jusqu’au mardi 17h30. 10 €/pers (min 10 pers. / max 15 pers).

Soirée annulée en cas de mauvais temps. Le Chalet se visite aussi les mardis, mercredis, dimanches et jours fériés du 14/07 au 21/08 – de 15h à 19h. info@haut-jura-grandvaux.com +33 3 84 60 15 25 PHOTO_BERNARD_LEROY

