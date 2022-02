Visite avec les jardiniers de Majolan Parc Majolan Blanquefort Catégories d’évènement: Blanquefort

Gironde

Visite avec les jardiniers de Majolan Parc Majolan, 6 avril 2022, Blanquefort. Visite avec les jardiniers de Majolan

Parc Majolan, le mercredi 6 avril à 10:00 Sur inscription

Histoire, gestion écologique, essence des arbres… le parc Majolan n’aura plus de secrets pour vous grâce aux jardiniers ! Parc Majolan Avenue du Général de Gaulle, 33290 Blanquefort Blanquefort Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T10:00:00 2022-04-06T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Blanquefort, Gironde Autres Lieu Parc Majolan Adresse Avenue du Général de Gaulle, 33290 Blanquefort Ville Blanquefort lieuville Parc Majolan Blanquefort Departement Gironde

Parc Majolan Blanquefort Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blanquefort/

Visite avec les jardiniers de Majolan Parc Majolan 2022-04-06 was last modified: by Visite avec les jardiniers de Majolan Parc Majolan Parc Majolan 6 avril 2022 Blanquefort Parc Majolan Blanquefort

Blanquefort Gironde