Visite avec Janouille- Commémoration des 400 ans du siège de Monheurt

2022-06-18 – 2022-06-18 A l'occasion des grandes fêtes de commémoration des 400 ans du siège de Monheurt, Janouille, célèbre Conteur de pays, vous emmènera dans un voyage dans le passé pour vous faire revivre les mes moments épiques de cet évènement qui a marqué l'histoire des plaines de Garonne! une visite-spectacle qui ne manquera pas de vous séduire. Animation gratuite.

