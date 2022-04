VISITE AVEC DEGUSTATION A CLISSON : ANTIPASTI, 29 avril 2022, .

VISITE AVEC DEGUSTATION A CLISSON : ANTIPASTI

2022-04-29 – 2022-04-29

Visite dégustation pour découvrir Clisson et ses produits locaux le long d’un parcours gourmand dans la ville

Venez découvrir la ville de Clisson avec une visite guidée ponctuée d’arrêts savoureux. De nombreux arrêts dégustation sont prévus chez les producteurs locaux et dégustation de muscadet ou jus de raisin. Horaires: 15h30 – 17h30. Réservation possible jusqu’à la veille à 17h.

Nota : un pass sanitaire valide devra être présenté.

