Clisson Loire-Atlantique Clisson Venez découvrir la ville de Clisson le vendredi après-midi avec une visite guidée ponctuée d’arrêts gourmands.

De nombreux arrêts dégustation sont prévus chez les producteurs locaux : pizza, charcuterie, petits gâteaux faits à Saint Hilaire de Clisson et dégustation de muscadet ou jus de raisin sous les halles.

Horaires 15h30 – 17h30.

Réservation possible jusqu’à la veille de l’événement sur notre billetterie en ligne ou directement dans nos accueils aux horaires d’ouverture. ///

Nota : un pass sanitaire valide devra être présenté.

