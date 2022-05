VISITE AVEC DÉGUSTATION À CLISSON : ANTIPASTI

Venez découvrir Clisson avec une visite guidée ponctuée d'arrêts savoureux. De nombreuses pauses gourmandes vous feront découvrir les producteurs locaux et une dégustation, avec modération, des Muscadet du vignoble ou de jus de raisin. De quoi ravir les papilles ! /// Horaires: 15h30 – 17h30. Réservation possible jusqu'à la veille à 17h.

